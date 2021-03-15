В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума
В Крыму разрешили провести массовые мероприятия, связанные с празднованием седьмой годовщины вхождения полуострова в состав России после референдума. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса, внес глава республики Сергей Аксенов.
«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Кроме того, Аксенов разрешил проводить мероприятия Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» 18 марта в Симферополе, а также торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов 20 марта на площадках Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Кроме того, указом разрешено проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, а также проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. В указе также разъясняются меры, которые нужно соблюдать при проведении мероприятий.
По данным оперативного штаба на 15 марта, за последние сутки в Крыму зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса, двое умерли, шесть человек выздоровели. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 36 676.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.