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В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

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В Крыму разрешили провести массовые мероприятия, связанные с празднованием седьмой годовщины вхождения полуострова в состав России после референдума. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за пандемии коронавируса, внес глава республики Сергей Аксенов.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Кроме того, Аксенов разрешил проводить мероприятия Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» 18 марта в Симферополе, а также торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов 20 марта на площадках Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Кроме того, указом разрешено проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, а также проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. В указе также разъясняются меры, которые нужно соблюдать при проведении мероприятий.

По данным оперативного штаба на 15 марта, за последние сутки в Крыму зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса, двое умерли, шесть человек выздоровели. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 36 676.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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