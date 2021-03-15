В Крыму разрешили массовые мероприятия по случаю годовщины референдума

Кроме того, Аксенов разрешил проводить мероприятия Всероссийскому мотоклубу «Ночные волки» 18 марта в Симферополе, а также торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов 20 марта на площадках Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Кроме того, указом разрешено проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, а также проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план. В указе также разъясняются меры, которые нужно соблюдать при проведении мероприятий.