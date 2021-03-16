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Законопроект о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

Ведомости

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии», позволяющей россиянам до 1 сентября 2026 г. бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, где находятся их гаражи, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нововведение распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в России Градостроительного кодекса. Таким образом, воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельных участков получат возможность и наследники прежних владельцев, и те, кто приобрел место для машины у первоначального собственника. Кроме того, под «амнистию» подпадают и участки под «сваренными» некапитальными гаражами в том случае, когда земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

По словам Володина, «амнистия» затронет порядка 3,5 млн россиян. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября этого года.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о «гаражной амнистии»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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