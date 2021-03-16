Законопроект о «гаражной амнистии» принят во втором чтении
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии», позволяющей россиянам до 1 сентября 2026 г. бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, где находятся их гаражи, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими «на птичьих правах» и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Нововведение распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в России Градостроительного кодекса. Таким образом, воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельных участков получат возможность и наследники прежних владельцев, и те, кто приобрел место для машины у первоначального собственника. Кроме того, под «амнистию» подпадают и участки под «сваренными» некапитальными гаражами в том случае, когда земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
По словам Володина, «амнистия» затронет порядка 3,5 млн россиян. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 сентября этого года.