Законопроект о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

Нововведение распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г., то есть до введения в России Градостроительного кодекса. Таким образом, воспользоваться упрощенным механизмом оформления земельных участков получат возможность и наследники прежних владельцев, и те, кто приобрел место для машины у первоначального собственника. Кроме того, под «амнистию» подпадают и участки под «сваренными» некапитальными гаражами в том случае, когда земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.