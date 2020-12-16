В Госдуму внесли законопроект о «гаражной амнистии»
Законопроект об упрощенной регистрации гаражей, построенных до 2004 г., внесли в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
В документе говорится, что граждане, использующие гаражи, построенные до принятия Градостроительного кодекса в 2004 г. на государственной или муниципальной земле, могут в упрощенном порядке стать его владельцами. В частности, это предусматривается в случае, если участок был каким-либо образом выделен ему или образован из участка, выделенного гаражному кооперативу.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, наличие в данный момент большого числа незарегистрированных капитальных строений, в частности, гаражей, создает ряд проблем. «В качестве одной из основных проблем отмечаются значительные трудности в части регистрации права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на объекты гаражного назначения и занимаемые ими земельные участки ввиду отсутствия документов», — говорится в законопроекте.
Законопроект предлагает зарегистрировать такие неофициальные строения по упрощенной процедуре до 1 января 2026 г. Под амнистию не подпадут гаражи в многоквартирных домах и подземные гаражи.