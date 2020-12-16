В Госдуму внесли законопроект о «гаражной амнистии»

В документе говорится, что граждане, использующие гаражи, построенные до принятия Градостроительного кодекса в 2004 г. на государственной или муниципальной земле, могут в упрощенном порядке стать его владельцами. В частности, это предусматривается в случае, если участок был каким-либо образом выделен ему или образован из участка, выделенного гаражному кооперативу.