Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии»

Сейчас сроком окончания «дачной амнистии» установлен март 2021 г. После этой даты правообладатели должны были бы уведомлять о строительстве жилых или садовых домов орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, и он принимал бы решение о согласовании параметров строящегося дома и направлял необходимые документы в Росреестр, объяснили в Госдуме.