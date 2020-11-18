Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии»
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении на пять лет «дачной амнистии», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Принят в третьем чтении закон, продлевающий до 1 марта 2026 г. срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства», — говорится в сообщении.
Права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Сейчас сроком окончания «дачной амнистии» установлен март 2021 г. После этой даты правообладатели должны были бы уведомлять о строительстве жилых или садовых домов орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, и он принимал бы решение о согласовании параметров строящегося дома и направлял необходимые документы в Росреестр, объяснили в Госдуме.