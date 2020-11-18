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Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии»

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении на пять лет «дачной амнистии», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. 

«Принят в третьем чтении закон, продлевающий до 1 марта 2026 г. срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства», — говорится в сообщении.

Права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Сейчас сроком окончания «дачной амнистии» установлен март 2021 г. После этой даты правообладатели должны были бы уведомлять о строительстве жилых или садовых домов орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, и он принимал бы решение о согласовании параметров строящегося дома и направлял необходимые документы в Росреестр, объяснили в Госдуме.

Ранее по теме: Госдума приняла в I чтении законопроект о продлении «дачной амнистии»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных