Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

«Коммерсантъ» узнал об аресте президента ООО «ФСБ»

Ведомости

Президент Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, был арестован в Москве, сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, Першин пытался получить 24 млн руб. от бизнесмена за решение проблем, возникших из-за уголовного дела, якобы возбужденного в его отношении.

Издание пояснило, что Першин – бывший сотрудник спецслужбы. Уголовное дело о покушении на мошенничество было возбуждено по заявлению гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Его компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.

Следствие установило, что Першин был хорошо знаком с Мелиным. От своих источников обвиняемый узнал, что полицейские намерены направить материалы проверки в отношении бизнесмена в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими участками земли и их последующего хищения и фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде. Об этом Першин рассказал Мелину в феврале этого года в ходе встречи. По словам бизнесмена, обвиняемый в ходе этой и других встреч убеждал его, что у него есть хорошие связи в правоохранительных органах и он может помочь.

Першин попросил за «оказание помощи» 24 млн руб., которые якобы должен был передать сотрудникам МВД. Мелин не поверил его словам и обратился в ФСБ. Першин предложил бизнесмену заключить договор с фондом и ежемесячно переводить на его счет 1 млн руб. Мелин в марте 2021 г. перевел на счет фонда 100 тыс. руб., после чего президент ООО «ФСБ» был задержан.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных