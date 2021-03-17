«Коммерсантъ» узнал об аресте президента ООО «ФСБ»
Президент Фонда содействия безопасности (ООО «ФСБ») Андрей Першин, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, был арестован в Москве, сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, Першин пытался получить 24 млн руб. от бизнесмена за решение проблем, возникших из-за уголовного дела, якобы возбужденного в его отношении.
Издание пояснило, что Першин – бывший сотрудник спецслужбы. Уголовное дело о покушении на мошенничество было возбуждено по заявлению гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Его компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.
Следствие установило, что Першин был хорошо знаком с Мелиным. От своих источников обвиняемый узнал, что полицейские намерены направить материалы проверки в отношении бизнесмена в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими участками земли и их последующего хищения и фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде. Об этом Першин рассказал Мелину в феврале этого года в ходе встречи. По словам бизнесмена, обвиняемый в ходе этой и других встреч убеждал его, что у него есть хорошие связи в правоохранительных органах и он может помочь.
Першин попросил за «оказание помощи» 24 млн руб., которые якобы должен был передать сотрудникам МВД. Мелин не поверил его словам и обратился в ФСБ. Першин предложил бизнесмену заключить договор с фондом и ежемесячно переводить на его счет 1 млн руб. Мелин в марте 2021 г. перевел на счет фонда 100 тыс. руб., после чего президент ООО «ФСБ» был задержан.