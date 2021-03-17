«Коммерсантъ» узнал об аресте президента ООО «ФСБ»

Следствие установило, что Першин был хорошо знаком с Мелиным. От своих источников обвиняемый узнал, что полицейские намерены направить материалы проверки в отношении бизнесмена в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими участками земли и их последующего хищения и фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде. Об этом Першин рассказал Мелину в феврале этого года в ходе встречи. По словам бизнесмена, обвиняемый в ходе этой и других встреч убеждал его, что у него есть хорошие связи в правоохранительных органах и он может помочь.