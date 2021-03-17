Песков назвал принуждением к соблюдению закона меры РКН в отношении Twitter

«Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами Российской Федерации. И это ведомство не ведет деятельность против Твиттера и не может этого делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора. По его словам, действия Роскомнадзора направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов «в случае, если они демонстративно от этого отказываются».