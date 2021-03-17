Песков назвал принуждением к соблюдению закона меры РКН в отношении Twitter
Действия Роскомнадзора в отношении Twitter направлены на принуждение к соблюдению закона со стороны соцсети, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами Российской Федерации. И это ведомство не ведет деятельность против Твиттера и не может этого делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия Роскомнадзора. По его словам, действия Роскомнадзора направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов «в случае, если они демонстративно от этого отказываются».
На вопрос о том, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, Песков сказал: «Безусловно, администрация президента информируется об этих действиях. Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности», — отметил пресс-секретарь президента.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого, 10 марта, ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении запрещенных материалов.
По мнению Роскомнадзора, с 2017 г. Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, в частности посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. При этом за три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке запрещенной информации.
Субботин также заявил, что Роскомнадзор допускает замедление работы других соцсетей вслед за Twitter, если они не будут выполнять требования российского законодательства.