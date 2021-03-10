Замедление Twitter прошло неэффективно

С 2017 г. сервису микроблогов было направлено свыше 28 000 первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, но по состоянию на вчерашний день неудаленными оставались 3168 материалов – в том числе с призывами детей к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, объясняет Роскомнадзор пессимизацию трафика Twitter. Чиновников возмутило, когда сервис не стал удалять призывы к массовому самоубийству подростков 3 марта этого года, говорится в сообщении ведомства. Если Twitter не перестанет игнорировать требования Роскомнадзора, его заблокируют в России, предупреждают его представители.