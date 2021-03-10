Замедление Twitter прошло неэффективно

Замедление Twitter прошло неэффективноСетей многих провайдеров пессимизация трафика не коснулась
С 10 марта Роскомнадзор начал централизованное «первичное замедление» Twitter на всех российских мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров, сообщила пресс-служба ведомства.
С 2017 г. сервису микроблогов было направлено свыше 28 000 первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, но по состоянию на вчерашний день неудаленными оставались 3168 материалов – в том числе с призывами детей к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков, объясняет Роскомнадзор пессимизацию трафика Twitter. Чиновников возмутило, когда сервис не стал удалять призывы к массовому самоубийству подростков 3 марта этого года, говорится в сообщении ведомства. Если Twitter не перестанет игнорировать требования Роскомнадзора, его заблокируют в России, предупреждают его представители.
Twitter создан в марте 2006 г. в США, официальный запуск состоялся в августе 2006 г., в мае 2007 г. основана одноименная компания. По итогам IV квартала 2020 г. среднее количество ежедневных активных пользователей составило 192 млн человек. Его крупнейшие акционеры – Джек Дорси (2,01%), The Vanguard Group (10,4%), Morgan Stanley Investment Management (8,0%). В свободном обращении – 97,75% акций компании. В 2020 г. выручка Twitter составила $3,7 млрд, чистый убыток – $1,1 млрд.
В России Twitter – нишевый сервис. По данным Brand Analitycs, в октябре 2020 г. в РФ насчитывалось всего 690 000 активных пользователей этого ресурса, которые за месяц написали около 32 млн сообщений.
Насколько замедлился в России Twitter, ни представители Роскомнадзора, ни сотрудники операторов не говорят. По данным сервиса Downdetector, с утра вчерашнего дня на качество работы Twitter стали поступать десятки жалоб (хотя в предыдущие дни этот показатель был близок к нулю). «Единой картины пока нет – у кого-то Twitter не работает вообще, у кого-то тормозит загрузка фотографий и файлов, а у многих пользователей вообще нет проблем», – описывает ситуацию человек, знакомый с менеджерами нескольких digital-компаний. По его словам, скорее всего, сетей многих провайдеров замедление трафика Twitter вообще не коснулось.
«Деградация трафика распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети Twitter доставляются без ограничений. Задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна», – сообщил представитель Роскомнадзора.
Представители Twitter на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Централизованно фильтровать, блокировать интернет-трафик, а также корректировать маршруты его движения по сетям уполномочен специальный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования под управлением ФГУП «Главный радиочастотный центр», деятельность которого, в свою очередь, курирует Роскомнадзор. Такими полномочиями его наделили в 2019 г. поправки в закон «О связи» и «Об информации» – их пакет называют «законом о суверенном интернете».
В числе прочего этот пакет предписывает всем российским сетям мобильной и фиксированной связи установить специальное оборудование, поддерживающее технологию Deep Packet Inspection (DPI). Оно позволяет анализировать проходящие по ним данные, блокировать определенный трафик и менять маршруты его пропуска. В идеале Центр мониторинга должен контролировать все российские сети передачи данных. Но на практике его оборудование стоит пока далеко не везде, утверждает человек, знакомый с менеджерами нескольких интернет-компаний. Поэтому фильтрацией и блокировкой трафика зачастую занимаются операторы, у которых есть DPI и которые готовы идти навстречу просьбам чиновников надзорного ведомства, объясняет собеседник «Ведомостей».
Впрочем, закрыть все сети таким образом тоже не получается – DPI есть далеко не у всех, нет его, в частности, у небольших региональных провайдеров, рассказывал ранее «Ведомостям» один из участников рынка.
Оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме, настаивает представитель Роскомнадзора.
Замедление Twitter по времени совпало со сбоями в работе сайтов российских компаний и госструктур – пользователи сообщали о недоступности порталов Совета Федерации и Госдумы, сайта платежной системы Qiwi, проблемах с доступом в интернет абонентов «Ростелекома» и проч. Представитель Роскомнадзора отрицает связь между сбоями и санкциями по отношению к Twitter: «Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей «Ростелекома» с 12.00 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора и не связаны с действиями Роскомнадзора».
В 14.45 работоспособность сети восстановлена, сайты госорганов стали доступны. «Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – заявил представитель «Ростелекома».
«Причинами сбоя в работе сайтов госструктур могла стать некорректная работа DPI на сетях операторов, – предположил бывший гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин. – Эти системы определяют тип трафика по набору признаков – по каким-то параметрам они могли совпасть с Twitter». Установленное Роскомнадзором оборудование могло также не выдержать нагрузки, связанной с необходимостью управления трафиком Twitter, не исключает Кулин.
Проверять и совершенствовать систему управления рунетом призваны специальные учения, в которых принимают участие чиновники и сотрудники операторов, однако в прошлом году таких учений не проводилось из-за эпидемии COVID-19, рассказывали ранее «Ведомостям» сотрудники профильных ведомств. К тому же на работу DPI-фильтров могло повлиять изменение маршрутизации трафика в Европе и России, в частности связанное с пожаром в одном из крупнейших в Европе дата-центров OVH в Страсбурге. «Очевидно, те, кто принимал решение о манипуляциях с трафиком Twitter, не учли ситуацию, сложившуюся в конкретный момент в российском и мировом сегменте интернета», – полагает Кулин.
Эксперты констатируют, что замедление Twitter – первый (во всяком случае, из известных) в России случай, когда пессимизируется трафик популярного интернет-сервиса.
«Можно сказать, что это первая проба нового законодательства, которое готовилось и тестировалось на протяжении последних двух лет», – отмечает руководитель направления «Разрешение IT- & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
«Это важный прецедент для отрасли, который в перспективе может изменить российский интернет-рынок», – считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
«Формально распространение информации соцсетью внесено в перечень угроз для российских пользователей – как минимум на это указывает официальное сообщение Роскомнадзора, но при этом вместо блокировки ресурса, что является уже обычной практикой, принято решение об ограничении трафика с использованием DPI, да еще и выборочное, если вспомнить, что ограничение коснулось только половины пользователей, использующих для доступа компьютеры. Это, мягко говоря, странно с точки зрения эффективности борьбы с угрозами. Но если рассматривать такое решение в качестве санкции, а не приглашения к диалогу, то оно выглядит щадяще», – считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.
По мнению Шицле, Twitter может попробовать оспорить ограничение доступа к его сервису в российском суде. «Но очевидно, что для успеха потребуется исполнение требований российских государственных органов. Пользователи также могут оспорить нарушение их прав на свободу распространения информации, но вряд ли такой подход будет иметь успех, поскольку Роскомнадзор ограничивает доступ к социальной сети якобы в связи с неисполнением последней российского законодательства, которое направлено на защиту общественной безопасности», – указывает эксперт.
Ситуация с Twitter – не первая попытка Роскомнадзора ограничить деятельность популярного интернет-сервиса. В 2018 г. ведомство по решению Таганского суда Москвы попыталось заблокировать работу в России мессенджера Telegram. Следуя указаниям ведомства, операторы блокировали доступ к целым блокам IP-адресов – на пике блокировки их число превысило 19 млн. Но такая мера борьбы с мессенджером оказалась неэффективной – пользователи Telegram продолжили получать доступ к нему через VPN и proxy-серверы. К тому же Роскомнадзор начал получать десятки тысяч жалоб от владельцев сайтов, чьи ресурсы были заблокированы вместе с Telegram. В итоге количество заблокированных IP-адресов сначала сократилось, а в середине 2020 г. мессенджер был легализован в России.