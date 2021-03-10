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Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России

Ведомости

Компания Twitter после решения Роскомнадзора замедлить работу ее сети в России заявила, что она обеспокоена попытками «заблокировать или ограничить общественную дискуссию» в интернете, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter.

«Мы продолжаем выступать за открытый интернет по всему миру и глубоко озабочены растущим числом попыток заблокировать или ограничить общественную дискуссию в онлайне», — заявил представитель сети.

Он также добавил, что в Twitter запрещено распространение контента с насилием в отношении детей, также правила сети запрещают публиковать материалы, пропагандирующие или призывающие к суициду. «Мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий или содействия незаконной деятельности, включая покупку и продажу наркотиков», — отметили в компании.

Ранее сегодня Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Данное решение стало следствием невыполнения соцсетью требования об удалении информации, запрещенной российским законодательством.

Регулятор подчеркнул, что в Twitter было направлено множество запросов на удаление запрещенной информации, однако неудаленными остаются 3168 постов, которые содержат в том числе призывы к совершению суицида несовершеннолетними, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 г.», — рассказали в РКН.

Позже Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России в том случае, если соцсеть продолжит игнорировать требования российского законодательства.

Ранее по теме: Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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