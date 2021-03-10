Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России
Компания Twitter после решения Роскомнадзора замедлить работу ее сети в России заявила, что она обеспокоена попытками «заблокировать или ограничить общественную дискуссию» в интернете, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя Twitter.
«Мы продолжаем выступать за открытый интернет по всему миру и глубоко озабочены растущим числом попыток заблокировать или ограничить общественную дискуссию в онлайне», — заявил представитель сети.
Он также добавил, что в Twitter запрещено распространение контента с насилием в отношении детей, также правила сети запрещают публиковать материалы, пропагандирующие или призывающие к суициду. «Мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий или содействия незаконной деятельности, включая покупку и продажу наркотиков», — отметили в компании.
Ранее сегодня Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Данное решение стало следствием невыполнения соцсетью требования об удалении информации, запрещенной российским законодательством.
Регулятор подчеркнул, что в Twitter было направлено множество запросов на удаление запрещенной информации, однако неудаленными остаются 3168 постов, которые содержат в том числе призывы к совершению суицида несовершеннолетними, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.
«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 г.», — рассказали в РКН.
Позже Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России в том случае, если соцсеть продолжит игнорировать требования российского законодательства.