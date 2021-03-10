Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России

Он также добавил, что в Twitter запрещено распространение контента с насилием в отношении детей, также правила сети запрещают публиковать материалы, пропагандирующие или призывающие к суициду. «Мы не разрешаем использовать Twitter для любых противоправных действий или содействия незаконной деятельности, включая покупку и продажу наркотиков», — отметили в компании.