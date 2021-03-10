Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России
Социальная сеть Twitter может быть полностью заблокирована в России в том случае, если продолжит игнорировать требования российского законодательства, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — сказано в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре пояснили, что Twitter с 2017 г. не удаляет контент, содержащий склонение детей к самоубийству, детскую порнографию и информацию об употреблении наркотиков. По данным на 10 марта, не удаленными были 3168 подобных материалов.
Ранее сегодня стало известно, что из-за невыполнения Twitter требования об удалении запрещенной информации Роскомнадзор начал первичное замедление скорости работы соцсети в России. Предполагается, что мера распространится на все мобильные устройства и на половину стационарных.
С 1 февраля этого года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ними социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.