Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — сказано в сообщении ведомства.