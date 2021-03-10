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Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter в России

Ведомости

Социальная сеть Twitter может быть полностью заблокирована в России в том случае, если продолжит игнорировать требования российского законодательства, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — сказано в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что Twitter с 2017 г. не удаляет контент, содержащий склонение детей к самоубийству, детскую порнографию и информацию об употреблении наркотиков. По данным на 10 марта, не удаленными были 3168 подобных материалов.

Ранее сегодня стало известно, что из-за невыполнения Twitter требования об удалении запрещенной информации Роскомнадзор начал первичное замедление скорости работы соцсети в России. Предполагается, что мера распространится на все мобильные устройства и на половину стационарных.

С 1 февраля этого года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с ними социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

Ранее по теме: Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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