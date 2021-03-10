Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter
Роскомнадзор направил в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.
«Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение – неудаление запрещенной информации», – сказал Субботин, отметив, что в протоколах были учтены нарушения с начала 2021 г.
Ранее, 1 марта, пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Twitter «злостно нарушает» российское законодательство. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила 3168 материалов с запрещенной информацией.
С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных в ответ на невыполнение требования об удалении запрещенной информации. Ведомство допустило полную блокировку соцсети в России в случае продолжения игнорирования ею требований российского законодательства.