Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter

С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных в ответ на невыполнение требования об удалении запрещенной информации. Ведомство допустило полную блокировку соцсети в России в случае продолжения игнорирования ею требований российского законодательства.