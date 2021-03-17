Госдума приняла законы об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах будет приравнено к реабилитации нацизма и наказываться штрафом до 3 млн руб., либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. руб. Публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также осквернение символов воинской славы будут наказываться штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб., максимальное лишение свободы по данной статье составит пять лет.