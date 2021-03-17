Госдума приняла законы об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два законопроекта, которые ужесточают наказания за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Поправки будут внесены в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ.
Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах будет приравнено к реабилитации нацизма и наказываться штрафом до 3 млн руб., либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. руб. Публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также осквернение символов воинской славы будут наказываться штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб., максимальное лишение свободы по данной статье составит пять лет.
Законом также ужесточается уголовная ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. В действующей редакции повышенная ответственность наступает, если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ. Теперь к этому добавится интернет. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Для юридических лиц также ужесточается ответственность. За публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через интернет или СМИ. Штраф составит от 3 млн до 5 млн руб. Сейчас штрафы достигают 1 млн руб.
Также для юрлиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы будут составлять от 3 млн до 5 млн руб.