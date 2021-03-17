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Госдума приняла законы об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два законопроекта, которые ужесточают наказания за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента. Поправки будут внесены в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ. 

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах будет приравнено к реабилитации нацизма и наказываться штрафом до 3 млн руб., либо принудительными работами, или лишением свободы на срок до трех лет. Сейчас штраф составляет до 300 тыс. руб. Публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также осквернение символов воинской славы будут наказываться штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб., максимальное лишение свободы по данной статье составит пять лет. 

Законом также ужесточается уголовная ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. В действующей редакции повышенная ответственность наступает, если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ. Теперь к этому добавится интернет. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Для юридических лиц также ужесточается ответственность. За публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через интернет или СМИ. Штраф составит от 3 млн до 5 млн руб. Сейчас штрафы достигают 1 млн руб. 

Также для юрлиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы будут составлять от 3 млн до 5 млн руб.

Ранее по теме: Дума во II чтении одобрила законопроект о тюремных сроках за оскорбление ветеранов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных