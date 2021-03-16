Дума во II чтении одобрила законопроект о тюремных сроках за оскорбление ветеранов
Госдума во втором чтении приняла законопроект об уголовном наказании до трех лет тюрьмы за публичное оскорбление ветеранов, в том числе в СМИ, и до пяти — в интернете, приравняв такое деяние к оправданию нацизма. Также одобрен законопроект о повышении штрафов за подобное нарушение для юрлиц, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Одобренные поправки предусматривают изменения в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), в частности, добавляют в состав преступления «распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично».
Если это нарушение было совершено публично, в частности, через СМИ, то за него предлагается давать до трех лет лишения свободы. Если это нарушение было совершено через интернет, наказание предлагается ужесточить до пяти лет лишения свободы. Таким образом, принятие законопроекта «позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности», следует из пояснительной записки к документу.
Сейчас нормы о подобном правонарушении через интернет и оскорблении ветеранов в действующей статье нет. Она предусматривает уголовное наказание за отрицание результатов Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками, а также предоставление заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй Мировой войны.
В одном пакете с этим законопроектом во втором чтении также одобрено предложение изменений в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Поправки повышают для юрлиц до 5 млн руб. максимальный размер штрафа за распространение сведений, выражающих неуважение к дням воинской славы и памятным датам России, а также публичное осквернение символов воинской славы России или распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. При этом «орудие преступления» предлагается конфисковывать.
В конце февраля пресс-служба «Единой России» сообщала, что автор обоих законопроектов, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, вместе с рядом других членов фракции подготовили законопроект «об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов». В частности, как говорилось в заявлении Яровой на сайте партии, в документе предлагалось «установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества» в рамках законопроекта о «защите исторической памяти». Он, по мысли его авторов, должен дополнить принятую в 2014 г. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), в числе инициаторов введения которой также была депутат Яровая.
Предложение Яровой и других членов «Единой России» прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.