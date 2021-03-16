Дума во II чтении одобрила законопроект о тюремных сроках за оскорбление ветеранов

В конце февраля пресс-служба «Единой России» сообщала, что автор обоих законопроектов, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, вместе с рядом других членов фракции подготовили законопроект «об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов». В частности, как говорилось в заявлении Яровой на сайте партии, в документе предлагалось «установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества» в рамках законопроекта о «защите исторической памяти». Он, по мысли его авторов, должен дополнить принятую в 2014 г. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), в числе инициаторов введения которой также была депутат Яровая.