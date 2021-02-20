Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Основатель ФБК 2 февраля был приговорен к реальному лишению свободы в колонии общего режима выездным заседанием Симоновского суда Москвы за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно. Суд принял доводы ФСИН о том, что Навальный не являлся в контролирующие органы до начала лечения в Германии в 2020 г., а всего с 2015 г. нарушил условия испытательного срока около 50 раз.