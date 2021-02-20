Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветеранаЕму назначен штраф в 850 тыс. рублей
Бабушкинский суд Москвы признал виновным основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил ему штраф в размере 850 тыс. руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Гособвинение требовало назначить Навальному штраф в 950 тыс. руб.
«Навального А.А. признали виновным в клевете и назначили штраф 850 000 руб.», — рассказал представитель пресс-службы.
Суд также установил, что доводы защиты о том, что Артеменко не мог сам написать заявление в правоохранительные органы, являются несостоятельными, поскольку они были опровергнуты. Навальный вину не признал, его защита намерена обжаловать приговор.
Кроме того, суд решил обратиться в СКР, чтобы тот проверил высказывания Навального в адрес судьи и прокурора, сделанные в ходе судебного процесса, на предмет наличия в них нарушения, предусмотренного статьей об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб. или обязательные работы).
Навального судили по старой редакции статьи о клевете, которая не подразумевает лишения свободы. Основателю ФБК по ней грозил штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов. В новой редакции ст. 128.1 УК РФ подразумевается возможность лишения свободы за клевету на срок от двух до пяти лет. Самое суровое наказание введено за ложные сведения о совершении тяжких преступлений, таких как убийство или изнасилование.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 г. Оно касается комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT, в котором в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко (на тот момент ему было 93 года). Пожилой мужчина также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.
В тот же день Навальный разместил в соцсетях это видео, назвав в комментарии к нему людей, высказывавшихся за поправки в основной закон, «предателями» и «холуями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Суд над основателем ФБК по этому делу начался 5 февраля.
Приговор по делу о клевете был оглашен в один день с заседанием о рассмотрении жалобы защиты на приговор Навальному по делу «Ив Роше», которую в Мосгорсуде удовлетворить отказались, однако пересчитали оставшийся срок реального заключения в колонии с двух лет и восьми месяцев до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя арест в СИЗО, где основатель ФБК находится с 18 января.
Основатель ФБК 2 февраля был приговорен к реальному лишению свободы в колонии общего режима выездным заседанием Симоновского суда Москвы за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно. Суд принял доводы ФСИН о том, что Навальный не являлся в контролирующие органы до начала лечения в Германии в 2020 г., а всего с 2015 г. нарушил условия испытательного срока около 50 раз.