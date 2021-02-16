Песков прокомментировал дело Навального фразой «Оскорблять ветеранов нельзя»
Пресс-секретарь президента России прокомментировал дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко.
«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Он участвовал вместе с общественными деятелями и артистами в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию читалась преамбула к основному закону и высказывалась положительная оценка анонсированных изменений в Конституцию. Навальный скопировал ролик и разместил в соцсетях. В комментарии он назвал людей, высказывавшихся в ролике за поправки в Конституцию, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.
Прокурор попросил назначить Навальному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с учетом неснятой судимости по делу «Ив Роше» и штраф в размере 950 тыс. руб. Защита Навального попросила суд признать его невиновным по делу о клевете. Навальный вину не признает. Следующее заседание состоится в Бабушкинском суде 20 февраля. В этот же день Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию защиты Навального на решение о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.