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Песков прокомментировал дело Навального фразой «Оскорблять ветеранов нельзя»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России прокомментировал дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. 

«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Он участвовал вместе с общественными деятелями и артистами в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию читалась преамбула к основному закону и высказывалась положительная оценка анонсированных изменений в Конституцию. Навальный скопировал ролик и разместил в соцсетях. В комментарии он назвал людей, высказывавшихся в ролике за поправки в Конституцию, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине. 

Прокурор попросил назначить Навальному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с учетом неснятой судимости по делу «Ив Роше» и штраф в размере 950 тыс. руб. Защита Навального попросила суд признать его невиновным по делу о клевете. Навальный вину не признает. Следующее заседание состоится в Бабушкинском суде 20 февраля. В этот же день Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию защиты Навального на решение о замене его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее по теме: Прокурор потребовала оштрафовать Навального на 950 000 рублей по делу о клевете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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