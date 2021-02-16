Прокурор потребовала оштрафовать Навального на 950 000 рублей по делу о клевете

Сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Он участвовал вместе с общественными деятелями и артистами в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию читалась преамбула к основному закону и высказывалась положительная оценка анонсированных изменений в Конституцию. Навальный скопировал ролик и разместил в соцсетях. В комментарии он назвал людей, высказавшихся в ролике за поправки в Конституцию, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.