Прокурор потребовала оштрафовать Навального на 950 000 рублей по делу о клевете
Прокурор Екатерина Фролова запросила обязать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального выплатить штраф в размере 950 тыс. руб., передает корреспондент «Ведомостей» из Бабушкинского суда Москвы. С учетом неснятой судимости по делу «Ив Роше» прокурор просит назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии со штрафом 950 тыс. руб.
«Учитывая, что судимость Навального не снята, прокурор просит окончательно назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 950 тысяч руб.», — сказала Фролова. Старая редакция уголовной статьи о клевете, по которой летом 2020 г. завели дело против основателя ФБК, не подразумевает лишения свободы.
Кроме того, прокурор вновь попросила суд назначить следственную проверку за оскорбления ветерана, прокурора и суда во время предыдущих заседаний по данному делу. Ранее суд счел «преждевременным» выделять соответствующие материалы и направлять их в Следственный комитет. Сам Навальный считает, что не оскорблял ни судью, ни прокурора во время заседания.
Сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Он участвовал вместе с общественными деятелями и артистами в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию читалась преамбула к основному закону и высказывалась положительная оценка анонсированных изменений в Конституцию. Навальный скопировал ролик и разместил в соцсетях. В комментарии он назвал людей, высказавшихся в ролике за поправки в Конституцию, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.
Навальный 2 февраля признан Симоновским судом Москвы виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Фактический срок с учетом нахождения в СИЗО и домашнего ареста по делу составит 2 года и 8 месяцев. Защита Навального обжаловала данный приговор, рассмотрение жалобы должно состояться на 20 февраля.