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Прокурор потребовала оштрафовать Навального на 950 000 рублей по делу о клевете

Ведомости

Прокурор Екатерина Фролова запросила обязать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального выплатить штраф в размере 950 тыс. руб., передает корреспондент «Ведомостей» из Бабушкинского суда Москвы. С учетом неснятой судимости по делу «Ив Роше» прокурор просит назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии со штрафом 950 тыс. руб.

«Учитывая, что судимость Навального не снята, прокурор просит окончательно назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 950 тысяч руб.», — сказала Фролова. Старая редакция уголовной статьи о клевете, по которой летом 2020 г. завели дело против основателя ФБК, не подразумевает лишения свободы.

Кроме того, прокурор вновь попросила суд назначить следственную проверку за оскорбления ветерана, прокурора и суда во время предыдущих заседаний по данному делу. Ранее суд счел «преждевременным» выделять соответствующие материалы и направлять их в Следственный комитет. Сам Навальный считает, что не оскорблял ни судью, ни прокурора во время заседания.

Сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы продолжились слушания по делу о клевете Навального в адрес 94-летнего ветерана Артеменко. Он участвовал вместе с общественными деятелями и артистами в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию читалась преамбула к основному закону и высказывалась положительная оценка анонсированных изменений в Конституцию. Навальный скопировал ролик и разместил в соцсетях. В комментарии он назвал людей, высказавшихся в ролике за поправки в Конституцию, «предателями». Именно это слово сторона обвинения считает клеветой на ветерана, а именно обвинением его в измене родине.

Навальный 2 февраля признан Симоновским судом Москвы виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Фактический срок с учетом нахождения в СИЗО и домашнего ареста по делу составит 2 года и 8 месяцев. Защита Навального обжаловала данный приговор, рассмотрение жалобы должно состояться на 20 февраля.

Ранее по теме: Судья отложила решение по отправке документов для нового дела против Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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