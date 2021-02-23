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За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны введут отдельные статьи

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Анастасия Беляева
Корректировка закона под Навального /Пресс — служба суда

24 февраля будут предложены поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Изменения должны коснуться ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), а также ст. 13.15 КоАПа (злоупотребление свободой массовой информации), сказал глава комитета Госдумы по информполитике единоросс Александр Хинштейн, которого цитирует сайт партии власти. Сейчас за реабилитацию нацизма по статье ст. 354.1 УК можно получить штраф до 500 000 руб. или сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Штраф в сумме до 1 млн руб. по ч. 4 ст. 13.15 КоАПа за распространение в СМИ информации о воинских памятных датах, «выражающей явное неуважение к обществу», может быть наложен на юридическое лицо.

«Сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны», – заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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