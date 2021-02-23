За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны введут отдельные статьи

Изменения должны коснуться ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), а также ст. 13.15 КоАПа (злоупотребление свободой массовой информации), сказал глава комитета Госдумы по информполитике единоросс Александр Хинштейн, которого цитирует сайт партии власти. Сейчас за реабилитацию нацизма по статье ст. 354.1 УК можно получить штраф до 500 000 руб. или сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Штраф в сумме до 1 млн руб. по ч. 4 ст. 13.15 КоАПа за распространение в СМИ информации о воинских памятных датах, «выражающей явное неуважение к обществу», может быть наложен на юридическое лицо.