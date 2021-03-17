Украина планирует продать с аукциона до 25 тюрем

Глава министерства добавил, что до конца марта или в начале апреля на торги выставят еще два лота в Одессе и Львове. В течение года планируется продать еще несколько тюрем. Малюська пояснил, что, согласно закону о бюджете, 70% выручки от продажи тюрем получит Минюст, 30% пойдет в бюджет страны.