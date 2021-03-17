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Украина планирует продать с аукциона до 25 тюрем

Ведомости

Минюст Украины планирует продать 22-25 тюрем через аукцион. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию «Украинские новости».

«Где-то 22-25 (тюрем. – Ведомости) мы в конце концов и продадим. За какое время – это зависит от нормативного регулирования», — сказал Малюська.

Ранее Минюст Украины и Фонд государственного имущества выставили на торги отдельное имущество Ирпенского исправительного центра, стартовая цена – 220,2 млн гривен. 16 марта Малюська заявил, что потенциальные покупатели посчитали цену слишком высокой и не подали заявки на аукцион. Торги перенесли на апрель со снижением стартовой цены. По данным Минюста, в стране в «замороженном» состоянии находится 27 тюрем.

Глава министерства добавил, что до конца марта или в начале апреля на торги выставят еще два лота в Одессе и Львове. В течение года планируется продать еще несколько тюрем. Малюська пояснил, что, согласно закону о бюджете, 70% выручки от продажи тюрем получит Минюст, 30% пойдет в бюджет страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных