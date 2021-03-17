Украина планирует продать с аукциона до 25 тюрем
Минюст Украины планирует продать 22-25 тюрем через аукцион. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию «Украинские новости».
«Где-то 22-25 (тюрем. – Ведомости) мы в конце концов и продадим. За какое время – это зависит от нормативного регулирования», — сказал Малюська.
Ранее Минюст Украины и Фонд государственного имущества выставили на торги отдельное имущество Ирпенского исправительного центра, стартовая цена – 220,2 млн гривен. 16 марта Малюська заявил, что потенциальные покупатели посчитали цену слишком высокой и не подали заявки на аукцион. Торги перенесли на апрель со снижением стартовой цены. По данным Минюста, в стране в «замороженном» состоянии находится 27 тюрем.
Глава министерства добавил, что до конца марта или в начале апреля на торги выставят еще два лота в Одессе и Львове. В течение года планируется продать еще несколько тюрем. Малюська пояснил, что, согласно закону о бюджете, 70% выручки от продажи тюрем получит Минюст, 30% пойдет в бюджет страны.