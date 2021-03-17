В Польше введут новые ограничения из-за коронавируса
В Польше распространят действие ограничений из-за коронавируса на всю страну, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Недзельского.
«Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны», — сказал он на пресс-конференции.
На всей территории Польши будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, а также ограничена работа торговых центров. В последние недели локдаун вводился в республике только в ряде регионов.
«Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1-3 классах», — добавил министр. «До 9 апреля на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение», — добавил Недзельский.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Польше за все время пандемии выявили 1 956 974 случаев коронавируса, умерли 48 032 человек.