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В Польше введут новые ограничения из-за коронавируса

Ведомости

В Польше распространят действие ограничений из-за коронавируса на всю страну, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Недзельского.

«Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны», — сказал он на пресс-конференции.

На всей территории Польши будут закрыты гостиницы, объекты культуры и спорта, а также ограничена работа торговых центров. В последние недели локдаун вводился в республике только в ряде регионов.

«Мы должны вернуться к удаленному обучению в 1-3 классах», — добавил министр. «До 9 апреля на ближайшие три недели мы вводим удаленное обучение», — добавил Недзельский.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Польше за все время пандемии выявили 1 956 974 случаев коронавируса, умерли 48 032 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных