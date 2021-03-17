Минобороны опровергло данные о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье

О ЧП, которое якобы произошло 10 марта в закрытом городе Фокино в Приморском крае, ранее сегодня сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что инцидент случился, когда плавучий кран выгружал из противолодочного корабля минно-торпедное оружие. После хлопка начался пожар. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих. Кроме того, издание утверждало, что из-за пробоины, якобы образовавшейся от обрушения стрелы крана, в трюм судна начала поступать вода, что спровоцировало угрозу опрокидывания и затопления корабля.