Минобороны опровергло данные о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье
Информация о том, что 10 марта в Приморском крае произошел взрыв торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля, является ложной, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было», — говорится в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).
О ЧП, которое якобы произошло 10 марта в закрытом городе Фокино в Приморском крае, ранее сегодня сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что инцидент случился, когда плавучий кран выгружал из противолодочного корабля минно-торпедное оружие. После хлопка начался пожар. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих. Кроме того, издание утверждало, что из-за пробоины, якобы образовавшейся от обрушения стрелы крана, в трюм судна начала поступать вода, что спровоцировало угрозу опрокидывания и затопления корабля.
Также о взрыве написал Telegram-канал 112. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы после отравления продуктами горения.