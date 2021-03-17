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Минобороны опровергло данные о взрыве торпед при выгрузке с корабля в Приморье

Ведомости

Информация о том, что 10 марта в Приморском крае произошел взрыв торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля, является ложной, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было», — говорится в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

О ЧП, которое якобы произошло 10 марта в закрытом городе Фокино в Приморском крае, ранее сегодня сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что инцидент случился, когда плавучий кран выгружал из противолодочного корабля минно-торпедное оружие. После хлопка начался пожар. В результате происшествия пострадали семь военнослужащих. Кроме того, издание утверждало, что из-за пробоины, якобы образовавшейся от обрушения стрелы крана, в трюм судна начала поступать вода, что спровоцировало угрозу опрокидывания и затопления корабля. 

Также о взрыве написал Telegram-канал 112. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы после отравления продуктами горения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных