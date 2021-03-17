Власти Башкирии предложили конфисковывать автомобили за «пьяные» ДТП с жертвами
Орган законодательной власти Башкирии — Курултай — внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими. Текст законопроекта и пояснительная записка размещены в электронной базе Госдумы.
Авторы законопроекта предлагают внести поправки в ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Поправками предлагается установить «обязательную конфискацию автомобиля» за совершение преступления с его использованием. Речь, в частности, идет о дорожных происшествиях, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью или которые повлекли смерть одного, двух или более лиц. Конфисковывать автомобили предлагается у их собственников, вне зависимости от того, является ли собственник виновником ДТП.
При этом в правительстве не поддержали законопроект. В официальном отзыве кабмин указывает, что конфискация — это лишение правонарушителя права собственности «на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения». Однако собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП.
Данный подход к конфискации автомобиля у собственника, не признанного виновным в совершении преступления, «не корреспондирует с основополагающими принципами Конституции РФ», указали в кабмине. «На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в отзыве.