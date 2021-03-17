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Власти Башкирии предложили конфисковывать автомобили за «пьяные» ДТП с жертвами

Ведомости

Орган законодательной власти Башкирии — Курултай — внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими. Текст законопроекта и пояснительная записка размещены в электронной базе Госдумы. 

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Поправками предлагается установить «обязательную конфискацию автомобиля» за совершение преступления с его использованием. Речь, в частности, идет о дорожных происшествиях, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью или которые повлекли смерть одного, двух или более лиц. Конфисковывать автомобили предлагается у их собственников, вне зависимости от того, является ли собственник виновником ДТП. 

При этом в правительстве не поддержали законопроект. В официальном отзыве кабмин указывает, что конфискация — это лишение правонарушителя права собственности «на имущество, определенным образом связанное с совершением правонарушения». Однако собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП.

Данный подход к конфискации автомобиля у собственника, не признанного виновным в совершении преступления, «не корреспондирует с основополагающими принципами Конституции РФ», указали в кабмине. «На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в отзыве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных