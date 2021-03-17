Власти Башкирии предложили конфисковывать автомобили за «пьяные» ДТП с жертвами

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Поправками предлагается установить «обязательную конфискацию автомобиля» за совершение преступления с его использованием. Речь, в частности, идет о дорожных происшествиях, произошедших по вине нетрезвых водителей, в результате которых был причинен тяжкий вред здоровью или которые повлекли смерть одного, двух или более лиц. Конфисковывать автомобили предлагается у их собственников, вне зависимости от того, является ли собственник виновником ДТП.