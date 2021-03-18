Мишустин поручил легализовать гостевые дома в России
Премьер Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 1 июля 2021 г. представить в правительство предложения по урегулированию деятельности гостевых домов. Это следует из перечня поручений главы кабмина по итогам рабочей поездки в Республику Алтай.
«Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц», — говорится в сообщении на сайте правительства.
С 1 октября 2019 г. в России действует так называемый «закон о хостелах». В соответствии с ним нельзя размещать хостелы или гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобы сделать это, необходимо сначала перевести помещение в нежилой фонд.
В конце декабря 2020 г. с предложением легализовать в России гостевые дома выступило Минкурортов Крыма. В ведомстве также дали возможное определение этого понятия как места жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов.