Мишустин поручил легализовать гостевые дома в России

С 1 октября 2019 г. в России действует так называемый «закон о хостелах». В соответствии с ним нельзя размещать хостелы или гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Чтобы сделать это, необходимо сначала перевести помещение в нежилой фонд.