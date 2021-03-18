Попова оценила возможность отмены масочного режима

«Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова. По ее словам, все требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.