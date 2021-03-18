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Попова оценила возможность отмены масочного режима

Ведомости

Отменить масочный режим в России пока нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

«Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова. По ее словам, все требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.

По данным оперштаба на 18 марта, в России зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 94 тыс. – скончались. За последние сутки выявлено 9803 случая заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных