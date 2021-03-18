Попова оценила возможность отмены масочного режима
Отменить масочный режим в России пока нельзя, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.
«Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится», — сказала Попова. По ее словам, все требования по профилактике коронавируса остаются в силе, в том числе по дезинфекции рук и поверхностей.
По данным оперштаба на 18 марта, в России зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 94 тыс. – скончались. За последние сутки выявлено 9803 случая заражения. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках.