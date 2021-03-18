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Главы МИД стран G7 вновь осудили присоединение Крыма к России

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Главы МИД стран G7 по случаю семилетия присоединения Крыма к России выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили, что осуждают действия России, и выразили готовность продолжать вводить санкции, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза, едины в своем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в заявлении.

Они также осудили якобы происходящие нарушения прав человека на полуострове, в частности крымских татар, и призвали Россию соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечить доступ международным наблюдателям и освободить «всех несправедливо задержанных». Главы МИД выступили против «продолжающейся дестабилизации Украины», указав на действия России на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, обвинив в игнорировании минских соглашений.

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и Европейский союз ввели санкции в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных