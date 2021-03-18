Главы МИД стран G7 вновь осудили присоединение Крыма к России
Главы МИД стран G7 по случаю семилетия присоединения Крыма к России выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили, что осуждают действия России, и выразили готовность продолжать вводить санкции, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте МИД Соединенного Королевства.
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и верховный представитель Европейского Союза, едины в своем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в заявлении.
Они также осудили якобы происходящие нарушения прав человека на полуострове, в частности крымских татар, и призвали Россию соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечить доступ международным наблюдателям и освободить «всех несправедливо задержанных». Главы МИД выступили против «продолжающейся дестабилизации Украины», указав на действия России на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, обвинив в игнорировании минских соглашений.
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и Европейский союз ввели санкции в отношении России.