Главы МИД стран G7 вновь осудили присоединение Крыма к России

Они также осудили якобы происходящие нарушения прав человека на полуострове, в частности крымских татар, и призвали Россию соблюдать свои международные обязательства, в том числе обеспечить доступ международным наблюдателям и освободить «всех несправедливо задержанных». Главы МИД выступили против «продолжающейся дестабилизации Украины», указав на действия России на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, обвинив в игнорировании минских соглашений.