В бундестаге оценили возложение на Германию обязанности по возврату Крыма

В своей статье для Berliner Zeitung Мельник заявил, что Германия должна сыграть решающую роль в возвращении Крыма в состав Украины, так как это является ее «моральным долгом». Подобное мнение он аргументировал тем, что немецкая сторона дважды — в 1918 и 1941 гг. — колонизировала полуостров. Кроме того, посол напомнил о большом количестве украинцев, ставших жертвами фашистов. Гердт не согласился с таким подходом к крымскому вопросу. Он сказал, что оценка ситуации в подобном контексте вызывает у него недоумение.