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В бундестаге оценили возложение на Германию обязанности по возврату Крыма

Ведомости

Идея, что возвращение Крыма в состав Украины является «моральным долгом» Германии, является маразматичной, заявил депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, комментируя статью посла Украины в Германии Андрея Мельника.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал он «РИА Новостям».

В своей статье для Berliner Zeitung Мельник заявил, что Германия должна сыграть решающую роль в возвращении Крыма в состав Украины, так как это является ее «моральным долгом». Подобное мнение он аргументировал тем, что немецкая сторона дважды — в 1918 и 1941 гг. — колонизировала полуостров. Кроме того, посол напомнил о большом количестве украинцев, ставших жертвами фашистов. Гердт не согласился с таким подходом к крымскому вопросу. Он сказал, что оценка ситуации в подобном контексте вызывает у него недоумение.

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Однако ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и Европейский союз ввели санкции в отношении России.

Ранее по теме: Посол Украины назвал «моральным долгом» Германии возвращение Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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