В бундестаге оценили возложение на Германию обязанности по возврату Крыма
Идея, что возвращение Крыма в состав Украины является «моральным долгом» Германии, является маразматичной, заявил депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, комментируя статью посла Украины в Германии Андрея Мельника.
«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал он «РИА Новостям».
В своей статье для Berliner Zeitung Мельник заявил, что Германия должна сыграть решающую роль в возвращении Крыма в состав Украины, так как это является ее «моральным долгом». Подобное мнение он аргументировал тем, что немецкая сторона дважды — в 1918 и 1941 гг. — колонизировала полуостров. Кроме того, посол напомнил о большом количестве украинцев, ставших жертвами фашистов. Гердт не согласился с таким подходом к крымскому вопросу. Он сказал, что оценка ситуации в подобном контексте вызывает у него недоумение.
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Однако ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и Европейский союз ввели санкции в отношении России.