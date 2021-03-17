Посол назвал «моральным долгом» Германии возвращение Крыма Украине
Германия должна сыграть решающую роль в возвращении Крыма в состав Украины, так как это является ее «моральным долгом», написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей статье для Berliner Zeitung.
«Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также проистекает, в первую очередь, из сохраняющейся исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию, жертвами которой стали более восьми миллионов украинцев», — отметил Мельник. Он напомнил, что в прошлом веке Германия дважды оккупировала Крым — в 1918 и 1941 годах.
Посол подчеркнул, что теперь предстоит разобраться с «забытыми зверствами», которые «немецкие оккупанты» провели в отношении населения полуострова. Для крымских татар, по словам Мельника, оккупация была фатальной.
Мельник назвал Крым «лакмусовой бумажкой», по которой можно судить, готова ли Германия взять на себя ответственность за содеянное ранее. Он заявил, что у страны есть возможность объединиться с США и использовать политические и экономические инструменты для возвращения полуострова в состав Украины.
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Однако ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и ЕС ввели санкции в отношении России.