Посол назвал «моральным долгом» Германии возвращение Крыма Украине

Мельник назвал Крым «лакмусовой бумажкой», по которой можно судить, готова ли Германия взять на себя ответственность за содеянное ранее. Он заявил, что у страны есть возможность объединиться с США и использовать политические и экономические инструменты для возвращения полуострова в состав Украины.