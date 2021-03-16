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Лавров: Крым навсегда останется с Россией

Ведомости

Судьба и будущее Крыма навсегда связаны с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на канале «Крым 24» по случаю семилетней годовщины со дня вхождения полуострова в состав России.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — сказал глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом. Он отметил, что Москва продолжит работать над «закреплением в сознании» властей других государств статуса полуострова и всего, что с этим связано.

Вдобавок, министр обратил внимание на рост интереса к Крыму со стороны ряда представителей иностранных общественно-политических, деловых, научных и парламентских кругов. Он отметил, что реальная ситуация в регионе заметно и в лучшую сторону отличается от той, о которой говорят «в ангажированной западной прессе».

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Однако ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и ЕС ввели санкции в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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