Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Судьба и будущее Крыма навсегда связаны с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на канале «Крым 24» по случаю семилетней годовщины со дня вхождения полуострова в состав России.
«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — сказал глава ведомства.
Лавров подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией в полном соответствии с международным правом. Он отметил, что Москва продолжит работать над «закреплением в сознании» властей других государств статуса полуострова и всего, что с этим связано.
Вдобавок, министр обратил внимание на рост интереса к Крыму со стороны ряда представителей иностранных общественно-политических, деловых, научных и парламентских кругов. Он отметил, что реальная ситуация в регионе заметно и в лучшую сторону отличается от той, о которой говорят «в ангажированной западной прессе».
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Однако ряд западных стран считает присоединение Крыма «аннексией». В связи с этим США и ЕС ввели санкции в отношении России.