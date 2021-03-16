Лавров: Крым навсегда останется с Россией

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — сказал глава ведомства.