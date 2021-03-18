Спутник помог предотвратить еще один разлив на Норильской ТЭЦ-3

«Самое главное, что мы получили данные по еще одному баку, где установили такую же динамику, разве что процесс падения начался позже. Как только мы поняли ситуацию, сразу передали свои опасения через председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона в Норильск, и там приняли срочные меры», — разъяснил старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Николай Николаевич Добрецов.