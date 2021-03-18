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Спутник помог предотвратить еще один разлив на Норильской ТЭЦ-3

Ведомости

Ученые из Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН сообщили о новых спутниковых методах, которые позволяют получить недоступные ранее данные, в частности, они помогли летом 2020 г. предотвратить еще один разлив нефтепродуктов в районе Норильска, пишет издание СО РАН «Наука в Сибири».

По данным издания, после произошедшего летом 2020 г. под Норильском разлива нефтепродуктов из аварийного бака были получены данные со спутника, исследующего местность методом радарной интерферометрии. Обработав эту информацию, ученые построили диаграмму годового поведения емкости с точностью двух-четырех миллиметров в год.

«Самое главное, что мы получили данные по еще одному баку, где установили такую же динамику, разве что процесс падения начался позже. Как только мы поняли ситуацию, сразу передали свои опасения через председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона в Норильск, и там приняли срочные меры», — разъяснил старший научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Николай Николаевич Добрецов.

Разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных