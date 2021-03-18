Суд освободил из колонии осужденного за взятки экс-главу Удмуртии Соловьева

Завьяловский районный суд Удмуртии признал Соловьева виновным в получении взяток и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2020 г. Суд установил, что Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. за выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.