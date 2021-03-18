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Суд освободил из колонии осужденного за взятки экс-главу Удмуртии Соловьева

Ведомости

Завьяловский районный суд Удмуртии освободил от тюремного заключения осужденного за коррупцию экс-главу республики Александра Соловьева в связи с болезнью, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил ходатайство осуждённого Соловьева удовлетворить, освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда Удмуртской Республики от 12 октября 2020 года на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ (освобождение в связи с тяжелой болезнью. — прим. ред.)», — говорится в сообщении. В то же время экс-глава республики должен выплатить штраф в размере 275 млн руб. 

Завьяловский районный суд Удмуртии признал Соловьева виновным в получении взяток и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2020 г. Суд установил, что Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. за выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Соловьев занимал пост главы Удмуртии в 2014-2017 гг. В апреле 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. После Соловьев был задержан правоохранительными органами и этапирован в Москву.

Ранее по теме: Суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам тюрьмы за получение взяток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных