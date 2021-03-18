Путин: пандемия коронавируса еще не закончилась

«Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан. Границы, на самом деле, хоть формально и считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», — сказал глава государства.