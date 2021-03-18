Путин: пандемия коронавируса еще не закончилась
Нельзя считать, что пандемия коронавируса завершилась, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Республики Крым и г. Севастополя. Он пояснил, что в некоторых странах ситуация остается очень сложной.
«Нельзя нам считать, что все закончилось. Посмотрите, мир так взаимосвязан. Границы, на самом деле, хоть формально и считаются закрытыми, все-таки передвижение людей они сдерживать не могут, да и не должны, наверное. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов», — сказал глава государства.
Путин напомнил, что многие страны мира, включая европейские, вновь ввели жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В России же такого нет и в данный момент активно идет прививочная кампания, добавил президент.
Текущая ситуация позволяет властям планировать, как будет устроена будущая летняя отпускная кампания и отдых школьников, сказал Путин. Кроме того, власти продолжат развивать внутренний туризм. При этом они будут руководствоваться требованиями санитарных врачей, подчеркнул глава государства.
Вчера впервые с 1 октября в России выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки. Сегодня таковых было 9803. В целом за время пандемии, по данным оперштаба, COVID-19 подтвердился у 4 428 239 россиян. Из них 93 824 пациента скончались.