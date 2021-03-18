В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram в России произошел сбой, следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
К 17:55 мск было зафиксировано 756 жалоб на сбои в работе мессенджера.
Большинство пользователей (88%) пожаловались на проблемы с подключением, еще 10% — на невозможность отправлять сообщения.
Кроме того, сбои в работе мессенджера зафиксированы и в других странах, в частности, на Украине, в Австрии, Германии и др.