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Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков

Ведомости

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо АСИЗ. По данным производителей, в некоторых случаях их выиграли поставщики несертифицированных изделий.

Согласно письму, АСИЗ попросило Генпрокуратуру проверить умышленное завышение цен на маски-респираторы весной 2020 г. и умышленное занижение цен сейчас. По данным производителей, себестоимость производства таких масок – минимум 60 руб. за штуку. Анализ госзакупок показал, что больницы закупают их по 4-9 руб. за штуку. По мнению экспертов, это может говорить о несоответствии качества товара требованиям. Эксперты предположили, что маски не прошли сертификацию и не смогут защитить медиков.

АСИЗ направил письмо в ведомства после обращения больниц Московской и Ленинградской областей с просьбой провести независимую экспертизу закупленных масок-респираторов. Эксперты ассоциации обнаружили возможные несоответствия масок заявленным уровням защиты.

В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. Ведомство передало его в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Ленинградской и Архангельской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных