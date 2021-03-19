Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо АСИЗ. По данным производителей, в некоторых случаях их выиграли поставщики несертифицированных изделий.
Согласно письму, АСИЗ попросило Генпрокуратуру проверить умышленное завышение цен на маски-респираторы весной 2020 г. и умышленное занижение цен сейчас. По данным производителей, себестоимость производства таких масок – минимум 60 руб. за штуку. Анализ госзакупок показал, что больницы закупают их по 4-9 руб. за штуку. По мнению экспертов, это может говорить о несоответствии качества товара требованиям. Эксперты предположили, что маски не прошли сертификацию и не смогут защитить медиков.
АСИЗ направил письмо в ведомства после обращения больниц Московской и Ленинградской областей с просьбой провести независимую экспертизу закупленных масок-респираторов. Эксперты ассоциации обнаружили возможные несоответствия масок заявленным уровням защиты.
В пресс-службе ФАС подтвердили получение письма. Ведомство передало его в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Ленинградской и Архангельской областей.