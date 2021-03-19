Генпрокуратура передала в суд дело о хищении более 250 млн рублей у «Аэрофлота»

В августе 2020 г. следствие завершило расследование по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.».