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Генпрокуратура передала в суд дело о хищении более 250 млн рублей у «Аэрофлота»

Ведомости

Генпрокуратура утвердила окончательное обвинительное заключение по делу о хищении 250 млн руб. у «Аэрофлота», в котором фигурируют экс-заместитель главы компании Владимир Александров, бывший топ-менеджер перевозчика Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

«Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В августе 2020 г. следствие завершило расследование по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.».

В сентябре суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении в «Аэрофлоте», в частности, стоимость арестованного имущества у Александрова составила порядка 10 млн руб. Фигуранты дела не признают свою вину.

Ранее по теме: Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера «Аэрофлота»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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