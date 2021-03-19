Генпрокуратура передала в суд дело о хищении более 250 млн рублей у «Аэрофлота»
Генпрокуратура утвердила окончательное обвинительное заключение по делу о хищении 250 млн руб. у «Аэрофлота», в котором фигурируют экс-заместитель главы компании Владимир Александров, бывший топ-менеджер перевозчика Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
«Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В августе 2020 г. следствие завершило расследование по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). По версии следствия, Александров и Давыдова «обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб. на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО «Аэрофлот» было похищено не менее 250 млн руб.».
В сентябре суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении в «Аэрофлоте», в частности, стоимость арестованного имущества у Александрова составила порядка 10 млн руб. Фигуранты дела не признают свою вину.