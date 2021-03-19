В России за сутки выявили 9699 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9699 человек, следует из статистики оперштаба на 19 марта. Скончалось 443 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 437 938. Умерли за все время пандемии 94 267 человек.
Вчера, 18 марта, оперштаб сообщил о 9803 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1809 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1902 пациента, скончался 51 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+921), Московская (+605), Нижегородская (+348) и Ростовская (+242) области.
За сутки в России полностью выздоровели 12 337 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 049 373.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 121 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,7 млн) и Индии (более 11,5 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.