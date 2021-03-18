Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»

В конце 2020 г. вакцинация от COVID-19 была включена в НКПП, но до 15 марта «Нацимбио» не занималась поставками таких препаратов. Как говорит источник «Ведомостей», «Иммунотехнологии» должны были исполнить обязательства по поставке определенного количества доз на фиксированную сумму, определенные декабрьским распоряжением правительства. Конкретные цифры он не раскрывает, но утверждает, что сейчас структура «Сбера» выполнила свои обязательства и распоряжение прекратило действие. По словам собеседника издания, в документе касательно «Нацимбио» речь также идет о поставке определенного количества доз на фиксированную сумму, подробности ему не известны.