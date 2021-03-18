Единым поставщиком вакцины от COVID-19 стала структура «Ростеха»Ранее эти полномочия были у «дочки» «Сбера»
Полномочия единственного поставщика в регионы вакцины против COVID-19 перешли от принадлежащей «Сберу» компании «Иммунотехнологии» к структуре «Ростеха» – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). Об этом сообщило отраслевое издание GxP news со ссылкой на трех знакомых с ситуацией источников, а также рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «Иммунотехнологиям», и подтвердил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По данным GxP news, а также собеседника «Ведомостей», соответствующее распоряжение правительства было подписано 15 марта.
Компания «Иммунотехнологии» была зарегистрирована в мае 2020 г. По данным близкого к компании источника «Ведомостей», статус единственного поставщика вакцины от COVID-19 она получила в рамках секретного распоряжения правительства в декабре. В этом же распоряжении, по словам источника, была прописана схема поставок вакцины от производителя до конечного получателя.
«Нацимбио» была создана в 2013 г. и на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех». Компания занимается разработкой и производством иммунобиологических препаратов, а также с 2015 г. является единственным поставщиком вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП), финансируемого из федерального бюджета. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Нацимбио» в 2019 г. составила 23,4 млрд руб., чистая прибыль – 654,2 млн руб.
В конце 2020 г. вакцинация от COVID-19 была включена в НКПП, но до 15 марта «Нацимбио» не занималась поставками таких препаратов. Как говорит источник «Ведомостей», «Иммунотехнологии» должны были исполнить обязательства по поставке определенного количества доз на фиксированную сумму, определенные декабрьским распоряжением правительства. Конкретные цифры он не раскрывает, но утверждает, что сейчас структура «Сбера» выполнила свои обязательства и распоряжение прекратило действие. По словам собеседника издания, в документе касательно «Нацимбио» речь также идет о поставке определенного количества доз на фиксированную сумму, подробности ему не известны.
То, что «Иммунотехнологии» выполнили взятые обязательства в срок, подтвердил «Ведомостям» и Кузнецов. Компания будет поставлять все производимые в России вакцины от COVID-19, добавляет он. Сейчас помимо разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи «Спутник V» в стране зарегистрированы вакцины «Эпивак-корона» (Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора), а также «КовиВак» (Центра им. М. П. Чумакова РАН). Однако пока что налажен только масштабный выпуск «Спутник V», утверждает источник «Ведомостей».
В пресс-службе правительства не ответили на запрос «Ведомостей», почему потребовалась смена поставщика. Представители «Сбера» и «Нацимбио» от комментариев отказались. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов не исключает, что передача полномочий «Нацимбио» связана с тем, что массовый выпуск вакцины наконец обеспечен, а у этой компании больше компетенций в вопросе поставок значительного объема таких препаратов в масштабах страны. В конце февраля предельная отпускная цена на «Спутник V» была снижена вдвое – с 1942 до 866 руб., напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Он предполагает, что из-за этого «Иммунотехнологиям» стало невыгодно заниматься логистикой вакцины и компания сама была не против передать соответствующие полномочия. Шуляк также предполагает, что, когда перед правительством изначально вставал выбор, кого назначить единственным поставщиком, «Нацимбио» сама была не готова взять на себя эту роль.
Риски возможных срывов поставок и возможных штрафов были высоки. Для хранения и дистрибуции вакцины нужно было срочно построить центральный склад, обеспечивающий особый температурный режим. Структуре «Ростеха» требовалось бы для его строительства соблюсти большое количество бюрократических процедур, рассуждает эксперт. Поэтому склад построили «Иммунотехнологии»; по данным Шуляка, сейчас компания передала его «Ростеху» и издержки госкорпорации и ее структуры будут минимальны.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты затрудняются оценить, сколько «Иммунотехнологии» могли заработать, будучи единственным поставщиком. Компания осуществляла свои функции в экстраординарной ситуации и условия могли быть практически какими угодно, отмечает Беспалов. Сейчас, по словам источника «Ведомостей», близкого к «Иммунотехнологиям», производство вакцины осуществляют «Биокад», «Генериум», «Фармстандарт», «Р-фарм» и «Биннофарм».
Их представители не предоставили комментарии. Массовая вакцинация населения против COVID-19 началась в январе 2021 г., ее ход в Минздраве не комментируют. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что для выработки коллективного иммунитета к осени 2021 г., когда начнется эпидемический сезон, привить нужно 60% населения. На конец февраля число привитых, которые получили хотя бы один компонент вакцины, могло составить 4 млн человек, сообщал ТАСС со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.