В Химках при взрыве в многоэтажке погиб человек
Утром 19 марта в подмосковных Химках произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Зеленой, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами, под завалами могут находиться два человека. Один человек погиб.
«Подразделения прибыли, разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами, по предварительным данным, под завалами могут находиться два человека. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства. В управлении МЧС по Подмосковью уточнили, что в доме обрушение межкомнатных перегородок.
Для ликвидации последствий инцидента привлечены 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 43 человека и 10 единиц техники.
«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает о гибели мужчины и спасении из-под завалов одного ребенка. ТАСС со ссылкой на источник сообщает также, что погибший — мужчина и добавляет, что одна женщина получила ранения. По данным собеседника агентства, вероятной причиной взрыва стал бытовой газ.