В Химках при взрыве в многоэтажке погиб человек

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает о гибели мужчины и спасении из-под завалов одного ребенка. ТАСС со ссылкой на источник сообщает также, что погибший — мужчина и добавляет, что одна женщина получила ранения. По данным собеседника агентства, вероятной причиной взрыва стал бытовой газ.