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В Химках при взрыве в многоэтажке погиб человек

Ведомости

Утром 19 марта в подмосковных Химках произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Зеленой, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами, под завалами могут находиться два человека. Один человек погиб.

«Подразделения прибыли, разрушены перекрытия между 8 и 9 этажами, по предварительным данным, под завалами могут находиться два человека. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства. В управлении МЧС по Подмосковью уточнили, что в доме обрушение межкомнатных перегородок.

Для ликвидации последствий инцидента привлечены 57 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 43 человека и 10 единиц техники.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает о гибели мужчины и спасении из-под завалов одного ребенка. ТАСС со ссылкой на источник сообщает также, что погибший — мужчина и добавляет, что одна женщина получила ранения. По данным собеседника агентства, вероятной причиной взрыва стал бытовой газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных