Остров Балчуг благоустроят в Москве в 2021 году

Остров Балчуг — это историческая местность, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала, в Москве. Западная оконечность острова между памятником Петру I и ул. Серафимовича формально не входит в проект благоустройства в связи с завершением реставрации ГЭС-2. Рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой, с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть возле воды.