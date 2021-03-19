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Остров Балчуг благоустроят в Москве в 2021 году

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Остров Балчуг в Москве благоустроят в 2021 г., сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космо­­дамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер», — написал Собянин. 

Городское пространство Балчуга будет условно разделено на историческое и современное. Часть новых фонарей будет выполнена в стиле минимализма, другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных акцентируют с помощью подсветки. На острове разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. «Изюминкой» проекта станет благоустройство Репинского сквера. 

«В Репинском сквере будут максимально сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые насаждения — на основании архивных ситуационных планов. А новые фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века», — рассказал мэр. 

Остров Балчуг — это историческая местность, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала, в Москве. Западная оконечность острова между памятником Петру I и ул. Серафимовича формально не входит в проект благоустройства в связи с завершением реставрации ГЭС-2. Рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой, с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть возле воды. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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