Остров Балчуг благоустроят в Москве в 2021 году
Остров Балчуг в Москве благоустроят в 2021 г., сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.
«Весной-летом этого года новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные и примыкающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки и Репинский сквер», — написал Собянин.
Городское пространство Балчуга будет условно разделено на историческое и современное. Часть новых фонарей будет выполнена в стиле минимализма, другие будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных акцентируют с помощью подсветки. На острове разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. «Изюминкой» проекта станет благоустройство Репинского сквера.
«В Репинском сквере будут максимально сохранены существующие деревья и высажены новые зеленые насаждения — на основании архивных ситуационных планов. А новые фонари, скамейки и урны будут выполнены в стиле конца 40-х годов прошлого века», — рассказал мэр.
Остров Балчуг — это историческая местность, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала, в Москве. Западная оконечность острова между памятником Петру I и ул. Серафимовича формально не входит в проект благоустройства в связи с завершением реставрации ГЭС-2. Рядом с историческим зданием будет создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой, с Патриаршего моста можно будет спуститься на Болотную набережную и посидеть возле воды.