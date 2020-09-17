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ТРЦ под Павелецким вокзалом откроют в 2021 году

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Торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза» под Павелецким вокзалом в Москве откроют в третьем квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на директора по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алину Стрелкову.

«ТРЦ под Павелецким вокзалом откроют в третьем квартале 2021 года», — говорится в сообщении. 

Торговый центр будет подземным, на трех его этажах расположатся магазины, рестораны и паркинг на 277 автомобилей. В рамках проекта также будет создан парк с пешеходными и велосипедными дорожками, зонами для активного и спокойного отдыха, летним кинотеатром, кафе и ресторанами под открытым небом, рассказала Стрелкова.

Торговый центр около Павелецкого вокзала — один из самых известных городских долгостроев. На протяжении полутора десятилетий территория, где возводится ТРЦ, представляла собой яму глубиной 40 метров, отмечал ранее столичный стройкомитет. В 2002 г. Москва и «Ингеоком-Инвест» объединились для строительства на этом месте подземного торгового центра.

Объект сменил несколько владельцев. В августе 2018 г. его выкупила компания «Хорус», которая является владельцем стройки в настоящее время. Застройщик — компания Mall Management Group. В декабре 2017 г. Архитектурный совет Москвы одобрил новый проект строительства подземного ТРЦ, в июле 2019 г. его согласовала Москомархитектура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных