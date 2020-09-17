ТРЦ под Павелецким вокзалом откроют в 2021 году

Торговый центр будет подземным, на трех его этажах расположатся магазины, рестораны и паркинг на 277 автомобилей. В рамках проекта также будет создан парк с пешеходными и велосипедными дорожками, зонами для активного и спокойного отдыха, летним кинотеатром, кафе и ресторанами под открытым небом, рассказала Стрелкова.