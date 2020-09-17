ТРЦ под Павелецким вокзалом откроют в 2021 году
Торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза» под Павелецким вокзалом в Москве откроют в третьем квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на директора по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алину Стрелкову.
«ТРЦ под Павелецким вокзалом откроют в третьем квартале 2021 года», — говорится в сообщении.
Торговый центр будет подземным, на трех его этажах расположатся магазины, рестораны и паркинг на 277 автомобилей. В рамках проекта также будет создан парк с пешеходными и велосипедными дорожками, зонами для активного и спокойного отдыха, летним кинотеатром, кафе и ресторанами под открытым небом, рассказала Стрелкова.
Торговый центр около Павелецкого вокзала — один из самых известных городских долгостроев. На протяжении полутора десятилетий территория, где возводится ТРЦ, представляла собой яму глубиной 40 метров, отмечал ранее столичный стройкомитет. В 2002 г. Москва и «Ингеоком-Инвест» объединились для строительства на этом месте подземного торгового центра.
Объект сменил несколько владельцев. В августе 2018 г. его выкупила компания «Хорус», которая является владельцем стройки в настоящее время. Застройщик — компания Mall Management Group. В декабре 2017 г. Архитектурный совет Москвы одобрил новый проект строительства подземного ТРЦ, в июле 2019 г. его согласовала Москомархитектура.