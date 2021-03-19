Эрдоган назвал неприемлемым заявление Байдена о Путине
Заявление президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина является неприемлемым высказыванием для главы государства, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный и дал роскошный ответ», — цитирует «РИА Новости» Эрдогана. Он также отметил, что российский лидер дал достойный ответ.
Ранее Путин предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. Он напомнил, что на России и США, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Согласно предложению российского президента, при таком общении стороны могли бы затронуть вопросы двусторонних отношений, поговорить о стратегической стабильности, региональных конфликтах и других проблемах.
Накануне Байден дал большое интервью телеканалу ABC, в котором говорил в том числе о Путине. В частности, глава Белого дома заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится, но как именно, Байден не уточнил. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил утвердительно.