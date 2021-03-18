Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

Еще вечером 17 марта Россия заявила о вызове для консультаций посла России в США Анатолия Антонова в качестве ответной меры на интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC, где он согласился с тем, что Владимира Путина можно назвать убийцей. Консультации нужны, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, заявила представитель МИДа Мария Захарова.