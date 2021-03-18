Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против ПутинаОтзыв посла стал умеренной симметричной мерой
Еще вечером 17 марта Россия заявила о вызове для консультаций посла России в США Анатолия Антонова в качестве ответной меры на интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC, где он согласился с тем, что Владимира Путина можно назвать убийцей. Консультации нужны, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
18 марта она добавила, что Антонов пробудет в Москве «столько, сколько нужно». Россия при этом не будет своими действиями ухудшать двусторонние отношения, подчеркнула Захарова. Сам Путин не только ответил Байдену (см. врез), но и предложил продолжить дискуссию с ним в прямом эфире.
Россия всего однажды отзывала посла из США для консультаций – это произошло в декабре 1998 г. после бомбежек Ирака, отзыв продлился пять дней.