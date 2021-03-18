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Россия не хочет ухудшать отношения после личного выпада Байдена против Путина

Отзыв посла стал умеренной симметричной мерой
Глеб Мишутин
Сам Путин не только ответил Байдену, но и предложил продолжить дискуссию с ним в прямом эфире /Андрей Гордеев / Ведомости

Еще вечером 17 марта Россия заявила о вызове для консультаций посла России в США Анатолия Антонова в качестве ответной меры на интервью президента Джо Байдена телеканалу ABC, где он согласился с тем, что Владимира Путина можно назвать убийцей. Консультации нужны, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

18 марта она добавила, что Антонов пробудет в Москве «столько, сколько нужно». Россия при этом не будет своими действиями ухудшать двусторонние отношения, подчеркнула Захарова. Сам Путин не только ответил Байдену (см. врез), но и предложил продолжить дискуссию с ним в прямом эфире.

Россия всего однажды отзывала посла из США для консультаций – это произошло в декабре 1998 г. после бомбежек Ирака, отзыв продлился пять дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных