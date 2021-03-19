МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей»

МВД при содействии ФСБ и Росгвардии задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд руб. у входящих в «Россети» производителей электроэнергии и сетевых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи полиции провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.