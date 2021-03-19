МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей»
МВД при содействии ФСБ и Росгвардии задержало 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний, подозреваемых в хищении более 10 млрд руб. у входящих в «Россети» производителей электроэнергии и сетевых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи полиции провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. <...> Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержаны, в частности, экс-главы ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт». Среди них Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.
По данным следствия, в 2004-2009 гг. под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц, сбытовые компании выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, а также заключали договоры уступки права требования. Операции финансировались за счет кредитов АКБ «Мосуралбанк».
«В результате фигурантами были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций», — пояснили в МВД. Искусственно создаваемая кредиторская задолженность погашалось за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии, но оплата услуг поставщиков не проводилась «под предлогом дефицита оборотных средств».
Таким образом с 2004 по 2019 гг. участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании выведены денежные средства в сумме более 10 млрд руб., считают следователи. Эти деньги должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии, выполнения энергетических госинвестпрограмм, модернизации и поддержания работы технических сетей и иных расходов.