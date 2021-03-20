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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Ведомости

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение об их проведении без участия болельщиков из других стран, сообщает Kyodo News.

В принятии решения участвовали Международный олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет. Отмечается, что Япония вернет болельщикам деньги за уже купленные билеты.

Президент МОК Томас Бах заявил, что главное задачей организаторов является обеспечение безопасности всех участников игр и зрителей.

«Мы должны принимать решения, которые могут потребовать жертв от всех, и нам приходится просить о понимании», — сказал он.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных