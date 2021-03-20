Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков
Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение об их проведении без участия болельщиков из других стран, сообщает Kyodo News.
В принятии решения участвовали Международный олимпийский комитет и Международный Паралимпийский комитет. Отмечается, что Япония вернет болельщикам деньги за уже купленные билеты.
Президент МОК Томас Бах заявил, что главное задачей организаторов является обеспечение безопасности всех участников игр и зрителей.
«Мы должны принимать решения, которые могут потребовать жертв от всех, и нам приходится просить о понимании», — сказал он.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.