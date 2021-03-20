В Саратовской области произошла утечка из нефтепровода
На магистральном нефтепроводе Куйбышев – Тихорецк в Саратовской области в субботу, 20 марта, была зафиксирована утечка нефти, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.
«20 марта на магистральном нефтепроводе Куйбышев – Тихорецк был обнаружен выход нефти в Пугачевском районе Саратовской области. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 700 кв. м», — говорится в сообщении.
Специалистам удалось локализовать утечку, возможность попадания нефти в водоемы исключена, подчеркнули в МЧС.
В пресс-службе АО «Транснефть — Приволга» сообщили, что утечка была обнаружена работниками компании в 12:30 мск. В компании уточнили, что нефтепровод работает в штатном режиме, причины утечки устанавливаются.