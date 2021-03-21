В Россию экстрадировали способствовавшего хищению свыше 100 млн рублей экс-чиновника

Суд установил, что в 2011-2013 гг. Гаврилов способствовал хищению более 100 млн руб., которые предназначались для реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Чувашии. На время процесса он находился под подпиской о невыезде, однако на оглашение приговора в 2015 г. он не явился, после чего был объявлен в розыск. Кроме того, в производстве Ядринского районного суда Чувашии находится уголовное дело по обвинению Гаврилова в превышении должностных полномочий.