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В офисе Зеленского связали прошедшую акцию протеста с Порошенко

Ведомости

Организатором акции протеста, которая прошла накануне возле здания офиса президента Украины, можно считать экс-президента Петра Порошенко, заявил советник главы президентской администрации Михаил Подоляк в эфире «Украина 24».

«В течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к партии "Европейская солидарность", в политических группах, которые имеют отношение к этой партии. Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И, безусловно, поэтому, как ключевым организатором, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко», — рассказал он.

Как отмечает телеканал, участники акции требовали освобождения бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того активисты требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В офисе украинского президента заявили, что в акции приняли участие около 1000 человек, самые радикально настроенные из них применяли файеры, дымовые шашки, петарды и взрывпакеты. Активисты разбили несколько окон, а также обрисовали фасад первого этажа краской. Ущерб зданию составил порядка 2 млн гривен (чуть более $72 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных