В офисе Зеленского связали прошедшую акцию протеста с Порошенко
Организатором акции протеста, которая прошла накануне возле здания офиса президента Украины, можно считать экс-президента Петра Порошенко, заявил советник главы президентской администрации Михаил Подоляк в эфире «Украина 24».
«В течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к партии "Европейская солидарность", в политических группах, которые имеют отношение к этой партии. Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И, безусловно, поэтому, как ключевым организатором, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко», — рассказал он.
Как отмечает телеканал, участники акции требовали освобождения бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того активисты требовали отставки главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.
В офисе украинского президента заявили, что в акции приняли участие около 1000 человек, самые радикально настроенные из них применяли файеры, дымовые шашки, петарды и взрывпакеты. Активисты разбили несколько окон, а также обрисовали фасад первого этажа краской. Ущерб зданию составил порядка 2 млн гривен (чуть более $72 000).