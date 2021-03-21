В офисе Зеленского связали прошедшую акцию протеста с Порошенко

«В течение пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к партии "Европейская солидарность", в политических группах, которые имеют отношение к этой партии. Была попытка осуществить политическое давление на нас такой акцией. И, безусловно, поэтому, как ключевым организатором, можно назвать фамилию Петра Алексеевича Порошенко», — рассказал он.