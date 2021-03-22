Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии

Причиной заключения брачного договора перед оформлением ипотеки могут быть случаи, когда один из супругов не может выступить в качестве созаемщика, так как не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. При наличии брачного договора супруг в случае неуплаты ничем не рискует. Нотариальная палата также советует заключать брачный договор, если один из супругов несет риски как предприниматель. Так можно будет уберечь имущество семьи от возможных проблем бизнеса.