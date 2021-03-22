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Россияне заключили рекордное число брачных договоров во время пандемии

Ведомости

Число заключенных в России в 2020 г. брачных договоров выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом, до рекордных 142,5 тыс., сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Брачный контракт чаще оформляют пары, которые планируют взять ипотеку или когда у одного из супругов есть свой бизнес.

Причиной заключения брачного договора перед оформлением ипотеки могут быть случаи, когда один из супругов не может выступить в качестве созаемщика, так как не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам. При наличии брачного договора супруг в случае неуплаты ничем не рискует. Нотариальная палата также советует заключать брачный договор, если один из супругов несет риски как предприниматель. Так можно будет уберечь имущество семьи от возможных проблем бизнеса.

Пандемия коронавируса повлияла на число разводов в России. По данным ФНП, в прошлом году россияне также чаще стали заключать соглашения о разделе имущества при разводе, рост составил 8,3%. В августе прошлого года Росстат зафиксировал рост числа разводов после снятия режима самоизоляции. В стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5 раза больше, чем в мае 2020-го.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных