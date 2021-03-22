Пензенскому губернатору предъявили обвинение по делу о взятках

Белозерцева, Шпигеля и других фигурантов дела задержали накануне силами сотрудников СКР, МВД и Росгвардии. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.