Пензенскому губернатору предъявили обвинение по делу о взятках
Ранее задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю, а также четверым остальным фигурантам его дела предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, сообщает Следственный комитет (СК).
«Предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову», — говорится в сообщении ведомства. Им инкриминируют преступления по статьям о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ).
«Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — добавили в СК. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что Белозерцев, Шпигель и другие фигуранты дела свою вину не признают.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина сообщила ТАСС, что задержанному Шпигелю была вызвана скорая в связи с ухудшением самочувствия. Она пояснила, что у бизнесмена «серьезные проблемы со здоровьем» и он дышит с помощью специального аппарата, с которым находится в СИЗО.
Белозерцева, Шпигеля и других фигурантов дела задержали накануне силами сотрудников СКР, МВД и Росгвардии. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следователи обнаружили в ходе обыска дома у Белозерцева около 500 млн руб. наличными.