Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Пензенскому губернатору предъявили обвинение по делу о взятках

Ведомости

Ранее задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю, а также четверым остальным фигурантам его дела предъявлены официальные обвинения во взяточничестве, сообщает Следственный комитет (СК).

«Предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "БИОТЭК" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову», — говорится в сообщении ведомства. Им инкриминируют преступления по статьям о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ).

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — добавили в СК. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что Белозерцев, Шпигель и другие фигуранты дела свою вину не признают.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина сообщила ТАСС, что задержанному Шпигелю была вызвана скорая в связи с ухудшением самочувствия. Она пояснила, что у бизнесмена «серьезные проблемы со здоровьем» и он дышит с помощью специального аппарата, с которым находится в СИЗО.

Белозерцева, Шпигеля и других фигурантов дела задержали накануне силами сотрудников СКР, МВД и Росгвардии. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег, швейцарских часов, автомобиля Mercedes Benz V250D и других ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб. за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следователи обнаружили в ходе обыска дома у Белозерцева около 500 млн руб. наличными.

В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесмен

Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток Ивану Белозерцеву
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных