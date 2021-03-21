В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесмен

Кроме этого в ГК «Биотэк» входят два завода по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.), на которых выпускаются витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и другие лекарства, а также антисептики и прочая продукция. «Биотэку» также принадлежит аптечная сеть, включающая, по собственным данным группы, 257 точек в Пензе, Нижнем Новгороде и Кирове. В Пензе у группы также есть медицинский центр «Эскулап». Консолидированная финансовая отчетность ГК не раскрывается.