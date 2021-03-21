В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесмен

В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесменБориса Шпигеля подозревают в даче взяток Ивану Белозерцеву
Утром 21 марта оперативно-следственная группа СКР, МВД и Росгвардии задержала в Пензе губернатора области Ивана Белозерцева. Как заявила представитель СКР Светлана Петренко, Белозерцев, а также экс-сенатор от Пензенской области и основатель группы «Биотэк» Борис Шпигель и «другие лица» подозреваются по делу, которое расследует Главное следственное управление СКР по статьям 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК РФ.
«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.», – сообщила Петренко. Взятки, по версии следствия, передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области. По словам источника «Ведомостей», близкого к следствию, в качестве взятки использовались не только деньги, но и «дорогие швейцарские часы и автомобиль Mercedes Bens V250D».
СКР сообщает, что у задержанных – Белозерцева, Шпигеля и других лиц – прошли обыски. По словам источника, близкого к следствию, у Белозерцева и его окружения в ходе обыска было обнаружено и изъято около 500 млн руб. наличными. Фигурантам дела скоро будет предъявлено обвинение, а следствие направит в суд «ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщает СКР.
Источник «Ведомостей» говорит, что московский суд рассмотрит это ходатайство уже 22 марта. Вопрос о том, кто будет временно исполнять обязанности губернатора, прояснится после избрания Белозерцеву меры пресечения, лицо на эту должность назначается указом президента. Источник ТАСС в «Единой России» при этом заявил, что членство Белозерцева в партии в соответствии с ее уставом будет приостановлено.
Белозерцев начал карьеру как военный, затем избирался депутатом и председателем пензенских городской и областной дум от «Единой России». В мае 2015 г. он был назначен президентом врио губернатора Пензенской области, а в сентябре того же года избран губернатором. На следующий срок Белозерцев был переизбран в сентябре 2020 г., набрав при этом 78,72% голосов.
Группа компаний «Биотэк» была основана Шпигелем в 1991 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас владельцем группы является его супруга Евгения Шпигель – ей принадлежит 100% АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк». Акции компании перешли к ней в конце 2002 г., перед тем как Борис Шпигель занял пост сенатора от Пензенской области (это случилось в апреле 2003 г.).
В настоящее время ГК «Биотэк» включает в себя, в частности, одноименного фармдистрибутора, являющегося одним из крупнейших поставщиков лекарств в России: согласно данным DSM Group, по итогам 2020 г. дистрибутор «Биотэк» занимал десятую позицию в списке ведущих поставщиков лекарств с объемом продаж 41,1 млрд руб. и долей рынка 2,4%. Компания специализируется на поставках препаратов на госзакупках, в том числе в рамках наиболее дорогостоящей госпрограммы «14 высокозатратных нозологий».
Кроме этого в ГК «Биотэк» входят два завода по выпуску лекарств – «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в Лыткарине (Московская обл.), на которых выпускаются витамины, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные средства и другие лекарства, а также антисептики и прочая продукция. «Биотэку» также принадлежит аптечная сеть, включающая, по собственным данным группы, 257 точек в Пензе, Нижнем Новгороде и Кирове. В Пензе у группы также есть медицинский центр «Эскулап». Консолидированная финансовая отчетность ГК не раскрывается.
ГК «Биотэк» уже оказывалась в центре коррупционного скандала. Так, в 2006 г. Генпрокуратура начала расследование дела о даче взяток сотрудникам Федерального фонда обязательного медстрахования, который распределял средства в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения граждан, предполагавшей закупку лекарств для льготников на государственные деньги.
«Биотэк» был одним из основных поставщиков препаратов для этой программы. В результате расследования к лишению свободы было приговорено практически все бывшее руководство фонда. По версии следствия, одним из взяткодателей был бывший гендиректор «Биотэка» Олег Ковалев, однако присяжные сочли его вину недоказанной. «Ведомости» направили запрос в «Биотэк» с вопросом об их отношении к задержанию Шпигеля.
Как отмечает политолог Александр Кынев, возбуждение громких коррупционных дел – в том числе в преддверии выборов в Госдуму – было ожидаемо. «Нужно отвлечь внимание от актуальных проблем, а значит, нужны символические дела, – считает Кынев.
Власть стремится показать, что она самоочищается». При этом дело Белозерцева отличается от схожих с ним коррупционных скандалов вокруг губернаторов, указывает он, обращая внимание на то, что фигурантом дела стал не только взяткополучатель, но и взяткодатель – Шпигель. «Он крупнейший бизнесмен в области фармацевтики, у него компания федерального уровня, поэтому дело против Белозерцева может означать и попытку передела фармацевтического рынка», – полагает Кынев.
Дело вполне может быть обусловлено борьбой за контроль над рынком фармацевтики, соглашается политолог Евгений Минченко. Он считает, что ключевой фигурой в этом деле является не пензенский губернатор, а как раз Шпигель. «Белозерцев был абсолютно лояльным губернатором-единороссом, почвенником и консерватором», – объясняет Минченко, поэтому вряд ли у Москвы были к нему претензии.
Тем более что свои политические задачи и проблемы региона Белозерцев решал вполне успешно, «подтянул инвестиции» в возглавляемую им область. По словам эксперта, вероятнее всего, были действительно обнаружены реальные нарушения, которыми и заинтересовались правоохранительные органы. Во всяком случае Минченко считает маловероятным, что Белозерцева преследуют из политических соображений: «В выборный год посадка губернатора-единоросса практически лишена политической выгоды для партии власти».
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, напротив, сомневается в том, что пензенское дело представляет собой попытку передела фармацевтического рынка. Если бы речь шла об этом, Шпигель был бы единственным фигурантом, а здесь задержан и губернатор, рассуждает эксперт. Кроме этого Шуляк напоминает, что крупнейшими игроками на рынке госзакупок лекарств являются «Р-фарм» Алексея Репика и «Фармстандарт» Виктора Харитонина – их доли существенно выше.
В частности, долю «Р-фарма» DSM Group оценивает в 7,7%, показатель «Фармстандарта» в рейтинге не приводится. «Рынок, который покрывает компания Шпигеля, не так интересен, да и занять его другим игрокам было бы непросто, – отмечает Шуляк. – «Биотэк» имеет давние контракты и устоявшиеся отношения с производителями лекарств, и далеко не факт, что эти компании запросто согласились бы сотрудничать с другими дистрибуторами».