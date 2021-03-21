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Как нанять сильного топ-менеджера на краткосрочную работу

Что делать, если срочно нужен хороший временный директор
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Компании все активнее практикуют наем топ-менеджеров на короткий срок, этот тренд подстегивают развивающиеся технологии и пандемия. Из-за нестабильности экономики компании перестают разрабатывать стратегии развития бизнеса на срок дольше 2–3 лет. Поэтому компаниям нужны руководители, которые проработают не неопределенно долгое время, а один год или даже меньше, выполняя срочную горящую задачу. Примеры таких срочных задач, с реализацией которых нельзя медлить и 2–3 месяца: открытие производства вакцины против COVID-19, запуск проекта по телемедицине, налаживание онлайн-продаж.

Из-за кризиса, спровоцированного пандемией, многие компании просто не могут позволить себе нанять сильного управленца в штат на долгое время. Эффективный временный топ-менеджер – идеальный вариант для компании. Он выполнит проект в сжатые сроки и к тому же позволит нанимателю сэкономить (ведь руководитель будет нанят по срочному трудовому договору). Проблема в том, что эффективные топ-менеджеры мало заинтересованы в краткосрочной временной работе. Что делать нанимателю, когда топ-менеджер на короткий срок нужен прямо сейчас?

1. Сформируйте проектную команду из опытного топ-менеджера старше 60 лет и молодого топ-менеджера, пусть обладающего недостаточной квалификацией, но сильно заинтересованного. Топы пенсионного возраста и молодые руководители гораздо легче соглашаются выйти на проект, чем кандидаты 30–45 лет, так как и у тех и у других меньше семейных обязательств и меньше вариантов занять высокую должность на длительный срок. Их эффективность будет не ниже, а, возможно, даже выше. А их услуги могут быть дешевле. Например, фармацевтическая компания на проект строительства завода наняла команду из опытного вице-президента по производству 68 лет и проектного менеджера 26 лет. Они отлично справились.

Искать топов пенсионного возраста лучше всего по рекомендациям. Нужно попросить порекомендовать тех, к кому обращаются специалисты из разных компаний отрасли за советом и которых знают в профессиональном сообществе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных