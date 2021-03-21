1. Сформируйте проектную команду из опытного топ-менеджера старше 60 лет и молодого топ-менеджера, пусть обладающего недостаточной квалификацией, но сильно заинтересованного. Топы пенсионного возраста и молодые руководители гораздо легче соглашаются выйти на проект, чем кандидаты 30–45 лет, так как и у тех и у других меньше семейных обязательств и меньше вариантов занять высокую должность на длительный срок. Их эффективность будет не ниже, а, возможно, даже выше. А их услуги могут быть дешевле. Например, фармацевтическая компания на проект строительства завода наняла команду из опытного вице-президента по производству 68 лет и проектного менеджера 26 лет. Они отлично справились.