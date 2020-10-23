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Райдеры топ-менеджеров: что делать, если у кандидата чрезмерные требования

Четыре типа запросов руководителей высшего звена при устройстве на работу
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Когда топ-менеджер меняет работу, его интересуют не только задачи, перспективы и вознаграждение. Пожелания некоторых менеджеров высшего звена могут удивить будущего работодателя. Поэтому нужно выяснять все детали ожиданий кандидата как можно раньше, чтобы потом не пожалеть, что наняли слишком дорогого и хлопотного руководителя. Что же хотят руководители, не сомневающиеся в своей ценности для работодателя?

1. Требования, которые важны кандидату, но не требуют серьезных затрат. Например, спортивная площадка, тренажеры, настольный теннис в последнее время встречаются в райдерах менеджеров, особенно в сфере IT, все чаще.

Топы часто требуют индивидуальный график работы, который зависит от хобби. Например, руководитель раз в месяц уезжает на парусную регату, соревнования по танго или международные выставки собак или раз в год на пару месяцев отправляется в арктические экспедиции. Здесь речь идет именно о времени сверх положенного отпуска. Нет ничего предосудительного, если работодатель сразу определит KPI для руководителя, предоставив ему право планировать время на свое усмотрение, лишь бы тот достиг поставленных целей. Договоритесь, как будет организована удаленная работа менеджера во время его длительного отсутствия, убедитесь, что он знает, как организовать свою команду, и договоритесь о четких правилах поездок. Он должен планировать их заранее, не превышать оговоренное количество дней сверх официального отпуска, быть на связи даже в труднодоступных местах.

2. Требования к персональным помощникам и условия для членов семьи. Например, один из топов потребовал, чтобы его личная помощница была не кудрявой и не носила красные платья. Другой руководитель попросил некрасивую помощницу, так как у него ревнивая жена, и работодатель подобрал личного ассистента-мужчину, чтобы точно избежать проблем. Я советую нанимателям вести себя в этой ситуации достаточно жестко – сразу нужно вместе со службой персонала определить четкие сроки поиска помощника, не позволяя кандидату проявлять излишнюю придирчивость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных