Топы часто требуют индивидуальный график работы, который зависит от хобби. Например, руководитель раз в месяц уезжает на парусную регату, соревнования по танго или международные выставки собак или раз в год на пару месяцев отправляется в арктические экспедиции. Здесь речь идет именно о времени сверх положенного отпуска. Нет ничего предосудительного, если работодатель сразу определит KPI для руководителя, предоставив ему право планировать время на свое усмотрение, лишь бы тот достиг поставленных целей. Договоритесь, как будет организована удаленная работа менеджера во время его длительного отсутствия, убедитесь, что он знает, как организовать свою команду, и договоритесь о четких правилах поездок. Он должен планировать их заранее, не превышать оговоренное количество дней сверх официального отпуска, быть на связи даже в труднодоступных местах.