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Каких руководителей продолжают нанимать компании

Какие отрасли сейчас набирают менеджеров, несмотря на кризис
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Кажется, что в кризис никто никого не ищет, процесс подбора замораживается, особенно на должности высшего уровня. Но это не так. За последний месяц стало ясно, что в ряде отраслей рекрутмент не только не остановлен, а, наоборот, активизировался и что есть немало горящих позиций, на которые компании ищут кандидатов, несмотря ни на что.

Самые активные наниматели – крупная продовольственная розница, включая электронную торговлю, логистика и отрасль информационных технологий. Не останавливается производство – не только пищевое и фармацевтическое, но и машиностроение, где контракты с заказчиками подписаны на 3–5 лет вперед (авиастроение, судостроение, энергетика). Речь идет о компаниях с численностью от 1000 сотрудников, потому что малый бизнес в большинстве своем не может себе позволить сейчас привлекать персонал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных