Каких руководителей продолжают нанимать компанииКакие отрасли сейчас набирают менеджеров, несмотря на кризис
Кажется, что в кризис никто никого не ищет, процесс подбора замораживается, особенно на должности высшего уровня. Но это не так. За последний месяц стало ясно, что в ряде отраслей рекрутмент не только не остановлен, а, наоборот, активизировался и что есть немало горящих позиций, на которые компании ищут кандидатов, несмотря ни на что.
Самые активные наниматели – крупная продовольственная розница, включая электронную торговлю, логистика и отрасль информационных технологий. Не останавливается производство – не только пищевое и фармацевтическое, но и машиностроение, где контракты с заказчиками подписаны на 3–5 лет вперед (авиастроение, судостроение, энергетика). Речь идет о компаниях с численностью от 1000 сотрудников, потому что малый бизнес в большинстве своем не может себе позволить сейчас привлекать персонал.