Кажется, что в кризис никто никого не ищет, процесс подбора замораживается, особенно на должности высшего уровня. Но это не так. За последний месяц стало ясно, что в ряде отраслей рекрутмент не только не остановлен, а, наоборот, активизировался и что есть немало горящих позиций, на которые компании ищут кандидатов, несмотря ни на что.